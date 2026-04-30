Аргентинець іде стопами колишньої зірки "рохібланкос".

Центральний нападник Атлетіко Мадрид Хуліан Альварес результативним ударом у першому поєдинку з Арсеналом в 1/2 фіналу плейоф ЛЧ-2025/26 досягнув позначки в десять голів у ході поточної кампанії турніру.

Атлетіко Мадрид — Арсенал 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

За даними OptaJose, 26-річний аргентинець повторив досягнення Радамеля Фалькао, ставши другим в історії "рохібланкос" гравцем, якому протягом однієї єврокубкової кампанії удалося порадувати вболівальників щонайменше десятьма голами. Колумбійський колега за позицією Альвареса відзначився 12-ма голами (+ два асисти) у 15-ти дуелях Ліги Європи-2011/12, чим допоміг мадридцям виграти турнір, тоді як сам став його найкращим бомбардиром.

Хуліан десять результативних ударів на свій рахунок записав у 14-ти поєдинках ЛЧ-2025/26, доповнивши їх чотирма гольовими передачами. Загалом у ході поточної кампанії усіх турнірів аргентинець відзначився 20-ма голами й дев'ятьма асистами в 48-ми матчах.

Контракт центрфорварда з Атлетіко Мадрид розраховано до кінця червня 2030 року. Порталом Transfermarkt гравець оцінюється в 90 млн євро.

Нагадаємо, агент Альвареса нещодавно спростував чутки про пошуки житла в Барселоні для його клієнта.