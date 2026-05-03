Головний тренер Наполі вважає нульову нічию здобутим очком, пояснює тактичні труднощі команди в першому таймі та розвіює чутки про травму Кевіна Де Брюйне

Виїзний поєдинок Наполі проти Комо нагадував тактичні американські гірки і завершився без забитих м'ячів — 0:0. Проте для наставника неаполітанців Антоніо Конте цей результат означає одне здобуте очко, а не два втрачені. Команда зберігає комфортну перевагу над п'ятим місцем та продовжує впевнено крокувати до зони найпрестижнішого єврокубка.

Після фінального свистка в інтерв'ю Dazn італійський фахівець детально проаналізував гру, зробивши акцент на важливості цього результату. Конте відзначив високий рівень суперника та складність гри на виїзді, підкресливши, що нічия — цілком закономірний і позитивний підсумок.

"Це точно була хороша гра, інакше ми б не вийшли з цього матчу цілими та неушкодженими. Ми чудово знаємо, що і ми, і "Комо" багато чого поставили на карту, можливо, вони навіть більше, враховуючи, що женуться за Лігою чемпіонів. За три гри до кінця ми зробили ще один крок вперед, щоб забезпечити собі кваліфікацію та найвищий можливий результат. Хлопці добре зіграли, і я вітаю їх з виступом проти сильної команди на складному полі", — заявив аленнаторе неаполітанців.

Тренер також розкрив специфічні тактичні проблеми, з якими Наполі зіткнувся під час спроб високо зустрічати суперника:

"У першому таймі нам було важко чинити правильний тиск. У Комо, по суті, є польовий гравець у воротах, і пресинг стає дуже важким. Коли вони отримують м'яч, завжди здатні знайти вільного партнера, змушуючи вас бігти на 80 метрів назад", — зауважив Антоніо.

Говорячи про різницю в грі до та після перерви, Конте визнав помилки своєї команди в центрі поля у перші 45 хвилин:

"У першому таймі Комо створив кілька моментів через вільні м'ячі; ми грали не дуже чисто. Два центральні півзахисники були занадто далеко один від одного; нам потрібні два плеймейкери, які можуть рухатися синхронно. Ми нерозумно втратили кілька м'ячів і хвилювалися. Але в другому таймі ми підняли рівень і могли скористатися певними ситуаціями", — наголосив фахівець.

Окрему увагу журналістів привернула заміна зіркового Кевіна Де Брюйне на 60-й хвилині (замість нього вийшов Замбо Ангісса). Багато хто припустив, що у бельгійця виникли фізичні проблеми, проте Конте категорично це заперечив.

"Де Брюйне такий самий, як і в попередньому матчі; нічого не змінилося за сім днів. Він чудово зіграв проти Кремонезе і перебуває у такій самій фізичній формі. Є ігри, де іноді можна більше навантажувати себе, а є й такі, де можна менше. Кевін зробив свою частину роботи, він був дуже охайним. Потім я випустив Френка, перемістивши Скотта Мактомінея глибше в півзахист", — підсумував головний тренер Наполі.

Чергова втрата очок команди Конте, де-факто зробила чемпіоном Інтер. Неррадзурі достатньо сьогодні зіграти внічию проти Парми, щоб завоювати скудетто