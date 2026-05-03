Команда з Братислави здобула трофей за два тури до фінішу сезону.

Слован у матчі восьмого туру чемпіонського етапу чемпіонату Словаччини обіграв ДАК 1904 (1:0).

Завдяки цій перемозі, Слован, у якому виступають два українці — півзахисник Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич, став достроковим чемпіоном країни за два тури до фінішу сезону.

За два тури до кінця Слован випереджає ДАК 1904 на десять очок. До речі, у складі останнього виступає Тарас Качараба.

У цьому матчі Качараба відіграв увесь поєдинок із капітанською пов'язкою, а Ігнатенко з'явився на полі на 86 хвилині. Кухаревич був відсутній у заявці на гру.

Для Слована це був восьмий поспіль чемпіонський титул та 16 в історії клубу – це рекордний показник. У найближчого переслідувача – Жиліни – сім титулів.

Нинішнього сезону Ігнатенко провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти. На рахунку Кухаревича 22 поєдинки, десять голів та одна гольова передача.