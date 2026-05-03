Легенда залишається в німецькому клубі.
Андрей Крамарич, Getty Images
03 травня 2026, 14:05
Атакувальний півзахисник Андрей Крамарич оновив свою угоду з Гоффенгаймом, передає офіційний сайт клубу.
Новий контракт із 34-річним хорватом розраховано до кінця червня 2028 року. У січні 2016-го Гоффенгайм орендував гравця в Лестер Сіті, а шістьма місяцями пізніше викупив його за 11 млн євро.
За клуб із Зінсгайма Крамарич провів 359 матчів, що є рекордним показником серед польових гравців. Протягом понад десяти років Андрей також став найкращим в історії цього представника німецького чемпіонату бомбардиром (158) і асистентом (73).
У Бундеслізі серед іноземців більше результативних ударів мають тільки Роберт Левандовські (312) і Клаудіо Пісарро (197).
