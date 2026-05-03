Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 2 травня 2026 року.

Баварія у матчі 32 туру німецької Бундесліги на своєму полі зіграла внічию з Гайденгаймом (3:3).

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 22 хвилині голом відзначився Буду Зівзівадзе, після чого за дев'ять хвилин перевагу команди подвоїв Ерен Дінкчі.

Наприкінці першого тайму Баварія відіграла один м'яч зусиллями Леона Горецки, який на 57 хвилині оформив дубль, зрівнявши цифри на табло.

На 76 хвилині Гайденгайм знову вийшов вперед завдяки голу Зівзівадзе, який оформив дубль, але підопічні Венсана Компані відігралися на десятій компенсованій хвилині до другого тайму, а автором рятівного голу став Діант Рамай, який зрізав м'яч у свої ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Гайденгайм у рамках 32-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Баварія — Гайденгайм 3:3

Голи: Горецка, 44, 57, Рамай (аг), 90+10 - Зівзівадзе, 22, 76, Дінкчі, 31.

Баварія: Урбіг — Станішич (Олісе, 46), Мін Дже, Та (Девіс, 77), Іто — Ндіає (Діас, 46), Павлович (Кейн, 46) — Лаймер, Горецка, Мусіала (Кімміх, 46) — Джексон.

Гайденгайм: Рамай — Шеппнер, Маїнка, Ференбах — Буш, Дорш (Зірслебен, 89), Дінкчі, Беренс — Пірінгер (Шиммер, 77), Зівзівадзе (Кауфманн, 81), Ібрагімович (Кербер, 81).

Попередження: Джексон, Та, Лаймер — Рамай, Буш.