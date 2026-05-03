Барселона у матчі 34 туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграла Осасуну (2:1) і наблизилася до чемпіонського титулу.

Команда Ганса-Дітера Фліка відкрила рахунок наприкінці матчу, коли на 81 хвилині голом відзначився Роберт Левандовські, а через п'ять хвилин Ферран Торрес подвоїв перевагу "блаугранас".

Проте останнє слово було за Осасуною, яка відповіла своїм голом на 89 хвилині зусиллями Рауля Гарсії.

Осасуна — Барселона у рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Осасуна — Барселона 1:2

Голи: Рауль Гарсія, 89 — Левандовські, 81, Торрес, 86.

Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Катена, Галан — Монкайола (Осамбела, 86), Торро (Барха, 85) — Руб. Гарсія (Бретонес, 86), М. Гомес (Орос, 69), Моро — Будімір (Рауль Гарсія, 69).

Барселона: Ж. Гарсія — Канселу, Кубарсі, Е. Гарсія (Араухо, 82), Мартін — Педрі (Берналь, 88), Гаві (Торрес, 62) — Бардагжі (Рашфорд, 62), Фермін, Ольмо — Левандовські.

Попередження: Монкайола — Гаві, Е. Гарсія.