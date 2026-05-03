Інше

Для Левскі це чемпіонство стало 27 в історії клубу.

Левскі за чотири тури до фінішу оформив дострокове чемпіонство у чемпіонаті Болгарії.

У другому турі чемпіонської групи Левскі мінімально обіграв ЦСКА-1948 (1:0), завдяки чому набрав 76 очок.

Найближчий переслідувач ЦСКА-1948 має 62 бали, тоді як Лудогорець йде третім, маючи гру в запасі, набравши 60 очок.

Таким чином, Левскі завоював 27 чемпіонство в історії клубу і за цим показником поступається лише ЦСКА (31).

Також зазначимо, що до цього 14 разів поспіль чемпіонський титул брав Лудогорець.