Іспанія

Наставник синьо-гранатових зізнався, що не дивитиметься гру головних конкурентів, віддавши перевагу шоу ілюзіоніста.

Каталонська Барселона продовжує впевнено крокувати до чемпіонства. У суботу підопечні Фліка здобули важку виїзну перемогу над Осасуною з рахунком 2:1, збільшивши свій відрив від мадридського Реала на вершині Ла Ліги до 14 очок. Ця перемога стала для команди вже десятою поспіль у чемпіонаті, поставивши їх на межу двох поспіль титулів під керівництвом німецького тренера.

Долю напруженого матчу в Памплоні вирішили голи Роберта Левандовскі та Феррана Торреса, забиті в останні 10 хвилин гри. Гол престижу від Рауля Гарсії на 88-й хвилині змусив каталонців понервувати, але вони змогли втримати переможний результат. Барселона може офіційно стати чемпіоном вже в неділю, якщо Реал не зможе обіграти Еспаньйол.

Проте головний тренер каталонців Хансі Флік відверто заявив, що не збирається проводити вечір перед телевізором, спостерігаючи за грою конкурентів. На післяматчевій пресконференції фахівець здивував журналістів своїми незвичними планами:

"Ні, повірте мені, я не дивитимуся матчі Мадрида. Я ніколи цього не зроблю. Це не для мене. Можливо, я піду в El Mago Pop (популярне шоу іспанського ілюзіоніста у Барселоні — ред.). Думаю, це останній день їхніх виступів. Можливо, я піду з дружиною", — заявив наставник.

Замість прямої трансляції Флік покладатиметься на сповіщення у смартфоні:

"Я слідкуватиму за нашою групою у WhatsApp, щоб побачити, чи щось станеться. Тоді я знатиму: "Гаразд, це добре". Мені доведеться чекати", — додав тренер.

Якщо Реал все ж здобуде перемогу в неділю, Барселона матиме шанс ефектно оформити титул у прямому протистоянні з мадридцями — під час Класіко, яке заплановане на 10 травня. Попри те, що золоті медалі вже майже в руках "Барси", Флік наполягає, що команда ще не відчуває себе чемпіоном і зберігає максимальну концентрацію:

"Ні, зараз не час для цього. Нам потрібно почекати. Можливо, завтра, можливо, наступного тижня проти мадридського клубу. Ми сьогодні виконали свою роботу. Це те, що я дуже ціную в команді. Ми добре захищаємося, навіть проти дуже сильного суперника, завдяки навісам", — зауважив Ганс-Дітер.

Підсумовуючи турнірне становище, німецький тренер додав: Ми близькі до перемоги в Ла Лізі. Це була наша мета. Весь сезон ми викладалися на повну. Тепер ми близькі", — резюмував Флік.