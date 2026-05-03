Феноменальний виступ іспанського дуету каталонців увінчався рекордом, якого клуб не бачив більше чверті століття.

Перемога Барселони над Осасуною з рахунком 2:1 запам'ятається не лише наближенням команди до золотих медалей, а й оновленням історичного рекорду, який тримався понад чверть століття. Головними творцями цього досягнення стали іспанські гравці атаки — Ферран Торрес та травмований нині Ламін Ямаль.

На 86-й хвилині влучний удару виконанні 26-річного Торреса вивів каталонців вперед. Цей забитий м'яч став для нього 15-м у поточному розіграші чемпіонату Іспанії. Враховуючи, що на рахунку Ламіна Ямаля вже 16 точних ударів у Ла Лізі, Барселона вперше у цьому столітті (і вперше за понад 25 років) має у своєму складі одразу двох іспанських футболістів, які забили 15 і більше голів за один сезон чемпіонату.

Обидва гравці проводять феноменальний індивідуальний рік, демонструючи високу ефективність на вістрі атаки: Ферран Торрес: здобув 20 голів та 2 результативні передачі у 46 матчах у всіх турнірах, що вже значно перевершує його особистий рекорд минулого сезону (19 голів).

Ламін Ямаль: попри травму, має у своєму активі фантастичні 24 голи та 18 асистів у 45 поєдинках у всіх змаганнях.

Звитяга над Осасуною дозволила каталонцям збільшити свій відрив на вершині турнірної таблиці Ла Ліги до 14 очок. Підопечні Хансі Фліка мають чудові шанси здобути свій 28-й чемпіонський титул найближчими днями.