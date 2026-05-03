Іспанія

Головний тренер мадридців прокоментував впевнену виїзну перемогу над Валенсією.

Дієго Сімеоне з'явився перед журналістами на Местальї з помітно захриплим голосом, але з чітким розумінням того, що його команда виконала план на гру. Мадридський Атлетіко здобув важливу перемогу над Валенсією з рахунком 2:0, що стало ідеальною підготовкою до майбутнього надважливого візиту до Лондона у вівторок.

Головний тренер матрацників зробив особливий акцент на глибині складу та важливості гравців, які не завжди потрапляють до стартової одинадцятки, але дають результат у потрібний момент. Відповідаючи на запитання про Нахуеля Моліну та складність залишати його на лаві запасних, враховуючи його самовіддачу, Сімеоне був відвертим:

"Таких гравців декілька. До цієї групи можна додати Робіна та Муссо. Коли команда їх потребує, вони викладаються на повну. Ти можеш грати добре чи погано, але "Атлетіко" потрібні такі гравці у складі. Коли ми керуємо командою, нам необхідні саме такі люди", — заявив наставник.

Тренер також детально проаналізував сильні сторони аргентинського захисника:

"Найсильніша гра Моліни розкривається у переході від оборони до атаки. У нього є удар, здатність забивати голи та віддавати результативні передачі. Він може забезпечити нам результат, коли діє більш атакувально. В обороні, звісно, важче повторити такі моменти, як сьогодні, але гра розгорталася саме так, як я очікував від його проривів", — додав Чоло.

Окремою темою пресконференції став успішний виступ молодих гравців команди. Сімеоне не приховував свого задоволення від того, як резервісти проявили себе на такому складному стадіоні, та відзначив заслугу тренера молодіжної команди Фернандо Торреса:

"Боньяр і Морсільйо провели чудові матчі; Морсільйо відпрацював дуже добре. Також є якість Кубо — у нього є справжній талант, і я згадував про нього ще на передматчевій пресконференції. А Ікер має те, що ми всі побачили: вибуховість.

Ці хлопці — продукт роботи Торреса, і це велика нагорода для всього Атлетіко. Мене їхній рівень не дивує. Коли ти перебуваєш в Атлетіко, ти повинен мати таку якість. Молодь відреагувала чудово, як і наші ветерани", — зауважив керманич.

Пояснюючи свої емоції та зірваний голос, Сімеоне підкреслив жагу команди до перемог і нагадав, що навіть під час попередніх ротацій складу Атлетіко не заслуговував на невдачі:

"Ми завжди хочемо перемагати. Коли ми раніше проводили ротацію гравців, ми не заслуговували на поразки. Нам просто потрібно було продовжувати наполегливо працювати та дотримуватися чіткої ієрархії. Тепер настав час відпочити та думати виключно про вівторок", — наголосив Дієго.

Наостанок журналісти запитали Сімеоне про закиди критиків щодо того, що чемпіонатом нібито "маніпулюють". Тренер був максимально лаконічним, відповівши одним словом: "Нічого", тим самим закривши тему та зосередившись виключно на футболі.