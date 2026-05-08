Німеччина

Захисник мюнхенців знову опинився в лазареті, що ставить під питання його участь не лише в найближчих турах чемпіонату, а й у фіналі Кубка Німеччини.

Захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс зазнав травми. Про це повідомляють журналісти видання Bild із посиланням на головного тренера команди Венсана Компані. Гравець отримав м'язову травму в поєдинку-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:1) і точно пропустить матч Бундесліги з Вольфсбургом.

Наразі клуб чекає на результати обстеження, щоб встановити точний діагноз. Якщо у канадця підтвердиться м'язовий надрив, він ризикує пропустити фінал Кубка Німеччини проти Штутгарта. Для захисника це вже третя м'язова травма після повернення на поле в грудні 2025 року.

Раніше футболіст тривалий час відновлювався після розриву хрестоподібної зв'язки коліна. У стані "ротен" дедалі більше занепокоєні через регулярні пошкодження гравця та його здатність повернутися на колишній рівень.

Нагадаємо, зустріч із Вольфсбургом запланована на суботу, 9 травня, о 19:30.