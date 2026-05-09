Інше

Турнір пройде з 20 по 24 травня в албанській Тирані.

Незабаром в албанській Тирані пройде чемпіонат Європи з Socca, в якому візьме участь збірна України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

За результатами жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи G, де зіграють проти Латвії, Португалії та Казахстану.

Календар матчів збірної України:

20 травня, 16:00 Україна – Латвія

21 травня, 10:00 Україна – Португалія

22 травня, 18:00 Казахстан – Україна

Згідно з регламентом турніру, до 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної із семи груп. Також путівки до плейоф отримають дві найкращі збірні, які посіли треті місця.

Що таке socca?

Socca — командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6. Поле для socca має розмір 50х30 метрів. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин (за міжнародними правилами), команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців. Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт — 2×5 м.