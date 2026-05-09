Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА ініціював масштабну амністію щодо незначних дисциплінарних покарань з відбіркового циклу, щоб збірні могли розпочати головний турнір у найсильніших складах.

ФІФА пішла на нестандартний крок, скасувавши низку дисциплінарних санкцій, отриманих гравцями під час кваліфікації на чемпіонат світу. Завдяки цьому рішенню аргентинський захисник Ніколас Отаменді та еквадорський півзахисник Мойсес Кайседо не відбуватимуть свої покарання на Мундіалі й зможуть допомогти національним збірним уже в перших матчах.

Рішення про амністію було ухвалене в п'ятницю Бюро ФІФА, до складу якого входять президент організації Джанні Інфантіно та очільники шести континентальних конфедерацій. Скасування стосується всіх санкцій, окрім найсуворіших порушень.

"Одинарні жовті картки та незавершені одно- або двоматчеві дискваліфікації... не переносяться на фінальний турнір", – йдеться в офіційній заяві ФІФА.

В організації наголосили, що їхня головна мета — гарантувати, що команди «зможуть змагатися з найсильнішими складами на найбільшій арені міжнародного чоловічого футболу.

Ніколас Отаменді (Аргентина) та Мойсес Кайседо (Еквадор) були вилучені у вересневому матчі кваліфікації, який завершився перемогою Еквадору з рахунком 1:0. Отаменді тоді отримав пряму червону картку за фол проти нападника, який вибігав один на один з воротарем, а Кайседо — другу жовту за жорсткий підкат. Їхні обов'язкові одноматчеві дискваліфікації тепер перенесено на інші офіційні змагання, які відбудуться після завершення чемпіонату світу.

Тарек Салман захисник катарської збірної також мав пропустити дві гри через вилучення у жовтневому матчі проти ОАЕ. Завдяки амністії він отримав дозвіл зіграти у стартовому поєдинку своєї команди проти Швейцарії 13 червня на стадіоні Сан-Франциско.

Це рішення є логічним продовженням попереднього гучної справи ФІФА щодо Кріштіану Роналду. Зірковий португалець уникнув пропуску матчів чемпіонату світу, попри червону картку за удар ліктем ірландського захисника у передостанньому матчі кваліфікації. Тоді ФІФА відклала дві гри з його триматчевої дискваліфікації, призначивши гравцю річний випробувальний термін.

Чинні чемпіони світу, збірна Аргентини, розпочнуть захист титулу матчем проти Алжиру 16 червня у Канзас-Сіті. Для 38-річного Отаменді, який наразі захищає кольори Бенфіки і відіграв без замін усі сім матчів тріумфального турніру в Катарі (2022), цей чемпіонат світу стане вже четвертим і, ймовірно, останнім у кар'єрі (він також грав у 2010 та 2018 роках).

Збірна Еквадору разом із 24-річним хавбеком Челсі Мойсесом Кайседо, який також брав участь у катарському Мундіалі, стартує поєдинком проти Кот-д'Івуару 14 червня у Філадельфії.