Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 9 травня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві луганська Зоря зіграє домашній матч проти харківського Металіста 1925.

ЗОРЯ — МЕТАЛІСТ 1925

СУБОТА, 9 ТРАВНЯ, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Луганська Зоря підходить до матчу проти Металіста 1925 у гарній формі та займаючи комфортне восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.

Це положення в таблиці дозволяє команді Віктора Скрипника спокійно та без зайвих нервів підходити до заключних матчів сезону, а тренерський штаб може оцінювати різні схеми та перевіряти найближчий резерв перед наступним сезоном та літнім трансферним вікном.

У минулому турі Зоря здобула перемогу над Рухом (2:1), що стало другою поспіль перемогою команди після успіху у матчі проти Вереса (2:0). Однак перший тайм проти львів'ян був повністю провалений – у команди нічого не виходило, а футболісти виглядали розібраними – у перерві, за словами головного бомбардира клубу Пилипа Будківського, Скрипник дав потужний емоційний заряд гравцям, які у другому таймі перевернули гру та взяли три очки. Видно, що команда має потенціал, але з настроєм на останні ігри сезону — можуть бути проблеми.

Металіст 1925 у свою чергу продовжує боротьбу за єврокубки у одному з найкращих своїх сезонів у Прем'єр-лізі. Наразі харків'яни посідають п'яте місце у таблиці, відстаючи від Полісся та Динамо на сім та два бали відповідно. Позаду йдуть Колос та Кривбас, у яких на два та чотири бали менше відповідно.

Як бачимо, вся боротьба за місця у верхній частині турнірної таблиці УПЛ ще попереду, і кожна помилка може мати великі наслідки. На боротьбу та розподіл місць залишається чотири тури – сказати, що у Металіста 1925 легкий календар не можна – після Зорі у суперниках будуть Карпати, Епіцентр та Верес.

Наразі у підопічних Младена Бартуловича невдала серія з двох матчів — нічия проти ЛНЗ (1:1), за якою була поразка від Полісся (0:1) — прямого конкурента харків'ян за третє місце в Прем'єр-лізі.

Таким чином, якщо Металіст 1925 не збереться з думками і не покаже характер в останніх матчах, то можна втратити не тільки мрійливі єврокубки, а й місце в першій п'ятірці найкращих команд. Так, це не буде виглядати провалом після такого сезону, але втратити все, що є зараз — дуже легко.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Младена Бартуловича. Так, на перемогу Металіста 1925 в основний час пропонується коефіцієнт 1.43, тоді як потенційний успіх Зорі оцінюється показником 5.87. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.19.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін - Жуніньйо, Ескінья, Янич, Малиш — Кушніренко — Вантух, Дришлюк, Попара, Слесар — Будківський.

Металіст 1925: Варакута — Мартинюк, Шабанов, Павлюк, Крупський — Калюжний, Аревало, Калітвінцев — Рашиця, Антюк, Ітодо.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Металіст 1925 може в гостях 20 раз зіграти внічию або загалом здобути 30 перемогу в чемпіонаті;

- гольовий серіал Зорі триває десять ігор — 18 голів;

- безвиграшна гостьова серія Металіста 1925 триває в чемпіонаті три гри: дві нічиї і поразка;

- підопічні Віктора Скрипника з різних клубів можуть 40 раз зіграти внічию в чемпіонаті;

- Младен Бартуловіч біля керма різних клубів може здобути десяту гостьову перемогу в УПЛ;

- 25 гол в УПЛ може забити Владислав Калітвінцев (Металіст 1925), десятий — Роман Вантух (Зоря);

- 20 сухий матч в чемпіонаті може провести Данило Варакута (Металіст 1925), який з початку поточного чемпіонату виступає без замін.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА