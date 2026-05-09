Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 9 травня, розпочавшись о 15:30.

У рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Черкасах місцевий ЛНЗ зіграє домашній та центральний матч вікенду проти київського Динамо.

ЛНЗ — ДИНАМО КИЇВ

СУБОТА, 9 ТРАВНЯ, 15:30. ЧЕРКАСИ-АРЕНА, ЧЕРКАСИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Черкаський ЛНЗ підходить до матчу Прем'єр-ліги проти київського Динамо, перебуваючи на другому місці в турнірній таблиці, і якщо шанси на неймовірне чемпіонство вже давно випарувалися, то битва за друге місце ще попереду і до кінця найуспішнішого сезону в історії клубу залишилося ще чотири тури.

В останніх матчах команда Віталія Пономарьова втратила набраний імпульс першої половини сезону та початку другої, через що зійшла з дистації у боротьбі за титул. Все почалося з нічиї проти Шахтаря (2:2), після чого була поразка від Колоса (0:1), яка напевно дала відчутного ляпаса гравцям та їх амбіціям. Досі команда не може повернутися на переможний шлях — в останніх двох турах були нічиї проти Металіста 1925 (1:1) та Карпат (0:0).

Загалом усі ми побачили потенціал черкаської команди, яка якщо перебуває у гарній формі, то може дати бій будь-якій команді. Однак не вистачає стабільності та досвіду у боротьбі такого калібру на вершині таблиці під посиленим тиском власних цілей, прогнозів, критики та уваги з боку преси та інших факторів.

У такій ситуації можна лише повторити слова Пономарьова, який раніше кілька разів повторював, що команда ще не зібрана і повністю укомплектована, щоб постійно боротися за найвищі цілі. Попереду багато роботи, але щоби остаточно не впасти в психологічну яму, потрібні позитивні результати і якщо це відбудеться у матчі проти гранда – це буде чудова мотивація на заключні матчі сезону проти СК Полтава, Кудрівки та Оболоні.

Для київського Динамо протилежний контраст — один із найгірших сезонів киян — так, можливо, не за грою, але за результатами точно. Наразі Динамо йде на четвертому місці УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Полісся на п'ять та шість очок відповідно. Позаду у спину дихають Металіст 1925 та Колос, які ще більше можуть погіршити становище "біло-синіх" у турнірній таблиці за підсумками сезону.

Після програної дуелі проти Шахтаря, де Арда Туран зміг переграти Ігоря Костюка навіть напіврезервним складом, стало остаточно зрозуміло, що головний пріоритет Динамо наприкінці сезону — це Кубок України, де у фіналі кияни зіграють проти першолігового Чернігова, але не лише у боротьбі за трофей, а й за місце у єврокубках на наступний сезон, яке у чемпіонаті виглядає малоймовірним.

Попереду Костюк і його підопічні мають ще чотири тури, де крім ЛНЗ, у суперниках будуть Колос, СК Полтава та Кудрівка. Суперники не з простих, але й складними їх назвати не можна, навіть незважаючи на результати в матчах першого кола чемпіонату.

Таким чином, Динамо має грати на переможний результат, незалежно від турнірної мотивації у Прем'єр-лізі, а тренерський штаб має винести свій вердикт за складом та гравцями, з якими варто попрощатися у літнє трансферне вікно, та по можливості знайти варіанти на ринку для посилення складу, інакше у наступному сезоні буде ще складніше.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаєв, Муравський, Горін, Пасіч — Рябок, Дідик, Пастух — Кузик, Микитишин, Ассінор.

Динамо Київ: Нещерет — Вівчаренко, Михавко, Захарченко, Караваєв — Михайленко, Шапаренко, Піхальонок — Редушко, Волошин, Пономаренко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Динамо проведе 510 гостьовий матч і загалом може пропустити 700 гол в чемпіонаті (ще два м’ячі);

- ЛНЗ може зазнати 30 поразки в чемпіонаті;

- домашня гольова клубна рекордна серія ЛНЗ триває в чемпіонаті сім ігор — 12 м’ячів;

- безнічийна серія Динамо триває в УПЛ 17 матчів: десять перемог та сім поразок;

- 100 тренерський матч Віталія Пономарьова в УПЛ, в тому числі 50 домашній;

- Динамо при Ігорю Костюку може здобути десяту перемогу в чемпіонаті;

- 100 матч в УПЛ може провести Єгор Твердохліб (ЛНЗ) і забити 30 гол;

- гольова серія Матвія Пономаренка (Динамо) триває три гри — три голи;

- 15 гол в УПЛ може забити Матвій Пономаренко (Динамо);

- ЛНЗ може провести 30 безгольовий матч в УПЛ.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

