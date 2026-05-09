Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 9 травня та розпочнеться о 13:00.

У п’ятницю, 9 травня, на Арені Львів відбудеться матч 27-го туру української Прем’єр-ліги, у якому Рух прийме Верес.

РУХ — ВЕРЕС

НЕДІЛЯ, 8 ТРАВНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СОФІЯ ПРИЧИНА (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Для господарів ця зустріч має величезне значення — команда опинилася в серйозній турнірній кризі й ризикує завершити сезон у зоні перехідних матчів. Натомість клуб із Рівного підходить до гри у значно комфортнішому становищі та може діяти без зайвого психологічного тиску.

Весна складається для львівської команди вкрай невдало. Після зимової паузи Рух ніяк не може знайти стабільність і регулярно втрачає очки незалежно від рівня суперника. За останні десять турів команда здобула лише один бал, зігравши внічию з Колосом, тоді як решта матчів завершилися поразками.

Минулого туру львів’яни мали шанс перервати невдалу серію у виїзному матчі проти Зорі. Рух навіть відкрив рахунок, однак після перерви не втримав перевагу та поступився 1:2. Ця невдача стала третьою поспіль, а загальна різниця м’ячів за цей період — 1:8.

Особливе занепокоєння викликає гра в обороні. У семи з восьми попередніх матчів чемпіонату команда пропускала щонайменше двічі. Захист львів’ян регулярно припускається позиційних помилок, чим суперники успішно користуються.

Команда з Рівного проводить значно стабільніший відрізок сезону. За останні шість турів Верес двічі переміг, двічі зіграв унічию та зазнав лише двох поразок. Особливо впевнено команда виглядала у матчах проти прямих конкурентів, здобувши переконливі перемоги над Оболонню та Олександрією.

Завдяки цим результатам Верес практично гарантував собі збереження місця в еліті. Відрив від зони прямого вильоту залишається комфортним, тому гості можуть дозволити собі більш відкритий та сміливий футбол.

Для Руха кожен наступний тур стає вирішальним. Команда перебуває під тиском результату, а невдала серія лише посилює нервозність. Верес, навпаки, виглядає більш збалансованим і психологічно стійким колективом.

У першому колі рівняни вже обігрували львівський клуб із рахунком 1:0. Зважаючи на нинішню форму команд та проблеми господарів у захисті, гості знову мають хороші шанси набрати очки.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Рух проведе 160-й матч в УПЛ і може пропустити 200-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

- Безвиграшна серія Руху триває в Чемпіонаті 10 ігор: нічия та 9 поразок.

- Пропускна клубна рекордна серія Руху триває в Чемпіонаті 11 ігор — 22 голи.

- Безнічийна гостьова серія Вересу триває в Чемпіонаті 3 гри: перемога та 2 поразки.

- Верес при Олегу Шандруку може здобути 10-ту гостьову перемогу в УПЛ.

- Верес може провести 60-й сухий матч в УПЛ.

- 10-й гол в УПЛ може забити Дмитро Кльоц (Верес).

