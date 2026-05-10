Український форвард завершив реабілітацію та може потрапити в заявку на римське дербі.

Український нападник Роми Артем Довбик успішно пройшов етап відновлення після серйозної травми та вже наступного тижня повернеться до тренувань у загальній групі команди.

28-річний форвард ще в січні зазнав розриву сухожилля лівого стегна та переніс операцію. У рамках реабілітації він нещодавно побував у Фінляндії, де пройшов обстеження у відомого ортопеда Лассе Лемпайнена. Після серії тестів лікар дав гравцю повністю позитивний висновок щодо його стану.

Як повідомляє Romaforever, після повернення до Рима Довбик розпочне роботу з командою у повноцінному режимі. Не виключено, що українець буде включений до заявки на матч 37-го туру Серії А проти Лаціо, який відбудеться 17 травня.