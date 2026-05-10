Туринський клуб готує контракт до 2028 року для хавбека Манчестер Сіті.
Бернарду Сілва, Getty Images
10 травня 2026, 15:15
Ювентус визначив півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву як пріоритетну ціль на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За даними джерела, 31-річний португалець є ключовим варіантом для посилення центру поля в майбутнє міжсезоння. Туринський клуб уже працює над умовами потенційної угоди та намагається переконати гравця проєктом.
Ювентус пропонує контракт до 2028 року з опцією продовження ще на сезон і суттєвим підвищенням зарплати. Водночас за Сілвою стежать і інші європейські клуби.
Очікується, що хавбек залишить Манчестер Сіті влітку на правах вільного агента. У поточному сезоні він провів 49 матчів, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.