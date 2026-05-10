Італія

Туринський клуб готує контракт до 2028 року для хавбека Манчестер Сіті.

Ювентус визначив півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву як пріоритетну ціль на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, 31-річний португалець є ключовим варіантом для посилення центру поля в майбутнє міжсезоння. Туринський клуб уже працює над умовами потенційної угоди та намагається переконати гравця проєктом.

Ювентус пропонує контракт до 2028 року з опцією продовження ще на сезон і суттєвим підвищенням зарплати. Водночас за Сілвою стежать і інші європейські клуби.

Очікується, що хавбек залишить Манчестер Сіті влітку на правах вільного агента. У поточному сезоні він провів 49 матчів, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.