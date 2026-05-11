Інше

Команда з Афін забила переможний м'яч на четвертій компенсованій хвилині другого тайму.

АЕК з Афін достроково оформив чемпіонський титул в чемпіонату Греції, обігравши Панатінаїкос з рахунком 2:1, вирвавши вольову перемогу на останніх хвилинах.

Панатінаїкос забив першим у матчі четвертого туру чемпіонської групи, коли на 62 хвилині голом відзначився Ендрюс Тетте.

На 72 хвилині АЕК зрівняв цифри на табло завдяки голу Зіні, а на четвертій компенсованій хвилині перемогу клубу із Афін приніс Жоау Маріу.

За два тури до фінішу сезону АЕК набрав 70 очок, що на вісім балів більше, ніж у ПАОКа та Олімпіакосу. Панатінаїкос йде четвертим, набравши 51 очко.

Для АЕКа це був 14 чемпіонський титул в історії клубу – попередній трофей був завойований у сезоні-2022/23.

Також зазначимо, що у складі АЕКу виступає колишній гравець київського Динамо Домагой Віда.