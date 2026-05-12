Себастьян Сорія несподівано потрапив до розширеної заявки національної команди на ЧС-2026.

Ветеран і нападник збірної Катару Себастьян Сорія опинився за крок до унікального футбольного досягнення. 42-річний гравець увійшов до розширеного списку з 34 футболістів, яких головний тренер команди Хулен Лопетегі відібрав для підготовки до чемпіонату світу.

До початку турніру, що стартує 11 червня, ця заявка має бути скорочена до фінальних 26 прізвищ. Якщо Сорія зможе закріпитися у фінальному складі та зіграє бодай в одному матчі мундіалю, він поб'є рекорд славетного Роджера Мілли, ставши найстаршим польовим гравцем за всю 96-річну історію турніру.Камерунцю також було 42 роки, коли він востаннє виступав на чемпіонаті світу 1994 року в США.

Варто зазначити, що абсолютний віковий рекорд турніру (з урахуванням голкіперів) належить воротарю збірної Єгипту Ессаму Ель-Хадарі, який зіграв проти Саудівської Аравії на ЧС-2018 у віці 45 років і 161 дня. До речі, цьогоріч на турнірі може зіграти ще один віковий голкіпер — 43-річний шотландець Крейг Гордон, за умови, що він встигне вчасно відновитися після травми.

Міжнародна кар'єра уродженця Уругваю Себастьяна Сорії здавалася завершеною ще у 2017 році. Ветеран навіть не потрапив до заявки збірної Катару на домашній чемпіонат світу 2022 року. Проте в жовтні минулого року форвард отримав сенсаційний виклик і допоміг команді у відбірковому циклі, вийшовши на заміну в переможній грі проти ОАЕ (2:1).

"Пишаюся знову одягнути футболку Аль-Анабі та представляти цю прекрасну країну", — написав тоді футболіст у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Сорія переїхав грати до катарської ліги ще у 2004 році, а за національну збірну дебютував у далекому 2007-му. На груповому етапі майбутнього чемпіонату світу жереб звів Катар в одну групу з одними з господарів турніру — Канадою, а також збірними Швейцарії та Боснії і Герцеговини.

Свою кампанію катарці розпочнуть 13 червня матчем проти швейцарців у Сан-Франциско, після чого вирушать до Ванкувера на ігри проти решти суперників.