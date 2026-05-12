Досвідчений захисник мадридського Реала опинився поза розширеним списком Луїса де ла Фуенте на майбутній мундіаль.

Захисник мадридського Реала та один із символів сучасного іспанського футболу Дані Карвахаль пропустить майбутній чемпіонат світу 2026 року. Досвідчений футболіст не потрапив до розширеного списку гравців національної команди.Про це повідомляє авторитетне видання Marca, посилаючись на інформацію журналістки COPE Аранчі Родрігес.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте сформував попередню заявку, до якої увійшли 55 футболістів, однак місця для 34-річного ветерана там не знайшлося. Зазначається, що наставник особисто зателефонував Карвахалю напередодні, щоб повідомити йому це непросте рішення.

Розширений список збірної Іспанії демонструє значний перекіс у бік гравців каталонського клубу. Барселона делегувала до національної команди одразу дев'ятьох футболістів, серед яких Педрі, Гаві та Ламін Ямаль. Натомість мадридський Реал представлений лише трьома гравцями: Діном Гюйсеном, Франом Гарсією та нападником Гонсало Гарсією.

Крім того, тренерський штаб підготував кілька сюрпризів, включивши до списку несподіваних кандидатів: Лео Роман (Мальорка) Віктор Гомес (Брага) Серхіо Гомес та Йон Мартін (обидва — Реал Сосьєдад) Альберто Молейро (Вільярреал) Тоні Мартінес (Алавес) Пау Торрес (Астон Вілла)

Остаточний список із 26 гравців, які поїдуть на турнір, Луїс де ла Фуенте оголосить наприкінці травня. У футболці Фурії Роха Карвахаль зіграв 51 матч забив 1 гол та тріумфував на Євро-2024.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня у 16 містах США, Канади та Мексики. Цей мундіаль стане історичним, адже вперше у ньому візьмуть участь 48 збірних замість звичних 32-х. Збірна Іспанії на груповому етапі потрапила до квартету Н. Її суперниками за путівку до плейоф стануть національні команди Саудівської Аравії, Кабо-Верде та Уругваю.