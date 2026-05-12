Україна

Бразильець отримав м'язову травму на тренуванні.

Вінгер Вереса Веслі Помба не зможе допомогти своїй команді у заключних матчах сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 23-річного бразильця стався рецидив м'язової травми задньої поверхні стегна на тренуванні, через що він вилетів на кілька тижнів.

У нинішньому сезоні Помба провів 18 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири асисти.

В останніх матчах сезону Верес зіграє проти Кривбасу, Карпат та Металіста 1925.

Після 27 турів Верес набрав 31 очко та посідає десяте місце в УПЛ. Свій наступний матч команда Олега Шандрука проведе проти Кривбасу – гра запланована на сьогодні, 12 травня, о 18:00.