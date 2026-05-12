Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 28 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

УПЛ. 28 тур

12 травня, вівторок

13:00. Олександрія – Зоря. Арбітр – Євген Цибулько (Черкаська обл.). Арбітр ВАА – Дмитро Євтухов (Дніпро).

15:30. Епіцентр – Полісся. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

18:00. Верес – Кривбас. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАА – Роман Блавацький (Львів).

18:00. Металіст 1925 – Карпати. Арбітр – Денис Шурман (Київська обл.). Арбітр ВАА – Ігор Пасхал (Херсон).

13 травня, середа

13:00. Кудрівка – Рух. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр ВАА – Олексій Деревінський (Хмельницький).

15:30. ЛНЗ – СК Полтава. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).

15:30. Динамо – Колос. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).

18:00. Шахтар – Оболонь. Арбітр – Микола Балакін (Київська обл.). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).

Після 27 турів Шахтар став достроковим чемпіоном УПЛ, випереджаючи Полісся на 11 очок. За "вовками" йдуть ЛНЗ, Динамо Київ та Металіст 1925, у яких на один, сім та дев'ять балів менше відповідно.