Поєдинок 29-го туру УПЛ відбудеться на стадіоні Лівий Берег замість Кропивницького.

Матч 29-го туру чемпіонату України між Полтавою та київським Динамо перенесено з Кропивницького. Про це повідомляє пресслужба Української Прем’єр-ліги.

Згідно з оновленим розкладом, зустріч відбудеться у суботу, 16 травня, на стадіоні Лівий Берег у Київській області. Номінальними господарями залишаються футболісти Полтави.

Як повідомляє УПЛ, аутсайдер чемпіонату погодився на перенесення за проханням Динамо, яке прагнуло уникнути додаткового виїзду до Кропивницького напередодні фіналу Кубка України.

Первинно розглядалася також можливість проведення матчу на стадіоні імені Валерія Лобановського, однак цей варіант був відхилений через зайнятість арени — того ж дня там відбудеться гра між Зорею та Поліссям.

Після 27 турів Динамо має 48 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці, тоді як Полтава перебуває на останній позиції та вже втратила шанси зберегти місце в елітному дивізіоні.