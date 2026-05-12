Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нідерландський фахівець, повертається до роботи після вирішення сімейних проблем і готується побити абсолютний віковий рекорд турніру.

За місяць до історичного дебюту збірної Кюрасао на чемпіонаті світу 2026 року в команді відбулася несподівана тренерська рокіровка. Як повідомляє видання Voetbal International, 78-річний нідерландський спеціаліст Дік Адвокат повертається на посаду головного тренера національної команди.

Саме Адвокат став головним творцем успіху збірної, вперше в історії вивівши її у фінальну стадію чемпіонату світу. Проте у лютому цього року тренер був змушений покинути свій пост через складні сімейні обставини.

За інформацією нідерландських ЗМІ, причиною став стан здоров'я його доньки. Після відходу Адвоката команду прийняв Фред Руттен, але нещодавно він вирішив залишити посаду. Оскільки ситуація в родині Адвоката наразі стабілізувалася, Федерація футболу Кюрасао миттєво зреагувала на зміни та призначила його головним тренером із негайним вступом на посаду.

Майбутній мундіаль має колосальне значення для Кюрасао. Команда не лише вперше зіграє на найпрестижнішому міжнародному турнірі, але й вже увійшла в історію як найменша країна за чисельністю населення, яка коли-небудь відбиралася на чемпіонат світу. На груповому етапі ЧС-2026 на підопічних Адвоката чекає надзвичайно складне випробування — матчі проти потужних збірних Німеччини, Еквадору та Кот-д'Івуару.

Окрім командного досягнення, на турнірі може впасти й індивідуальний історичний рекорд. Якщо Дік Адвокат виведе збірну Кюрасао на поле у матчі чемпіонату світу, він офіційно стане найвіковішим головним тренером в історії проведення мундіалів. Наразі цей почесний рекорд належить німецькому фахівцю Отто Рехагелю, який керував національною збірною Греції на чемпіонаті світу 2010 року у віці 71 року.