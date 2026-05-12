Виконавець ролі життєрадісного Дані Рохаса успішно пройшов двомісячний перегляд, здійснивши свою давню юнацьку мрію.

Зірка популярного серіалу Тед Лассо Крісто Фернандес офіційно став професійним футболістом. У вівторок американський клуб Ель-Пасо Локомотив, що виступає в Чемпіоншипі, оголосив про підписання повноцінного контракту з мексиканським актором. Фернандес, який запам'ятався мільйонам глядачів роллю футболіста Дані Рохаса (відомого своєю фразою "Футбол — це життя!"), тепер зашнурує бутси для справжніх офіційних матчів

Цьому кроку передував успішний двомісячний відбір у команді. Як і його екранний персонаж, Крісто виступатиме на позиції нападника. Головний тренер команди Жуніор Гонсалес дуже позитивно відгукнувся про новачка та його вплив на колектив:

"Крісто — чудове доповнення до нашого складу, ще одна атакуюча загроза. Його пристрасть до гри та лідерські якості в нашій роздягальні дозволяють нам продовжувати розвивати ту позитивну культуру, до якої ми прагнемо як клуб", — заявив наставник.

Сам Фернандес зізнався, що ця подія має для нього особливе значення, адже він нарешті закрив свій давній гештальт:

"Футбол завжди був величезною частиною мого життя та ідентичності, і куди б мене не завело життя, мрія про професійні змагання ніколи по-справжньому не покидала мого серця. Я неймовірно вдячний Ель-Пасо Локомотив — клубу, тренерам, персоналу та особливо моїм товаришам по команді — за те, що вони відкрили мені двері та дали можливість змагатися з першого дня", — наголосив гравець.

Для Фернандеса це не перший досвід у спорті. До того як розпочати акторську кар'єру, він серйозно займався футболом і грав на молодіжному рівні за мексиканський клуб Текос. Однак у віці 15 років був змушений залишити команду через травму.

Тепер новоспечений форвард прагнутиме надати додаткового імпульсу своїй команді на полі. Наразі Ель-Пасо Локомотив посідає четверте місце в турнірній таблиці Західної конференції, маючи у своєму активі чотири перемоги, дві нічиї та три поразки.