Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 12 травня та розпочнеться о 15:30.

У рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Київській області Епіцентр зіграє домашній матч проти житомирського Полісся.

ЕПІЦЕНТР — ПОЛІССЯ

ВІВТОРОК, 12 ТРАВНЯ, 15:30. АРЕНА ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Епіцентр підходить до матчу проти одного з лідерів УПЛ у статусі явного аутсайдера, але з мотивацією та амбіціями як на фінал. Вся справа у турнірному становищі дебютанта Прем'єр-ліги, який посідає 12 місце у п'яти очках від зони перехідних матчів.

Так, звичайно, запас у п'ять балів у нижній частині турнірної таблиці можна назвати суттєвим, але сюрпризи можливі і це ми не раз бачили в ході нинішнього сезону.

До того ж, зараз у команди Сергія Нагорняка не йдуть результати — востаннє Епіцентр перемагав на початку квітня, коли обіграв Кудрівку (1:0), свого найближчого переслідувача. Потім була поразка від Зорі та чотири поспіль нічийні результати — проти Карпат, Олександрії, Вереса та Оболоні.

Якщо дивитися на результати загалом, то не можна назвати ситуацію провальною і команда має всі шанси на збереження прописки в УПЛ. Видно, що у підопічних Нагорняка є мотивація та потенціал, однак у кожній грі чогось трохи не вистачає, особливо досвіду, що вкотре підтвердилося в минулому матчі проти Оболоні, де було втрачено перевагу у два м'ячі.

Полісся у свою чергу підходить до гри на хвилі успіху та гарних результатів, які дозволили "вовкам" після минулого туру забратися на друге місце у турнірній таблиці УПЛ, скориставшись черговою втратою очок від ЛНЗ, який тепер відстає на один бал. Ще далі йдуть Динамо та Металіст 1925, які відстають на сім та дев'ять балів відповідно.

Після поразки від Шахтаря в середині квітня, команда Руслана Ротаня виграла три зустрічі поспіль, обігравши Оболонь, Металіст 1925 та Олександрію. Проте остання перемога далася дуже нелегко — колишня команда Ротаня чинила опір до останнього і була зламана лише на 90 хвилині після рідкісного голу у виконанні Олександра Філіппова.

Попереду "вовки" мають досить приємний календар — після Епіцентру в суперниках будуть луганська Зоря і львівський Рух. Таким чином, все в руках Полісся, яке може забезпечити собі найкращий сезон в історії виступів в УПЛ, фінішувавши на другій позиції.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу Полісся в основний час пропонується коефіцієнт 1.43, тоді як потенційний успіх Епіцентру оцінюється показником 8.52. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.62.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук, Кош, Климець — Ліповуз, Миронюк — Рохас, Себеріо, Сіфуентес — Сидун.

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко — Бабенко, Емерллаху — Гуцуляк, Андрієвський, Брагару — Краснопір.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Полісся може в гостях десятий раз зіграти внічию в УПЛ;

- безвиграшна клубна рекордна серія Епіцентру триває в чемпіонаті п'ять ігор: чотири нічиї та поразка;

- переможна серія Полісся триває три гри і до повторення клубного рекорду ще одна вікторія;

- нічийний клубний рекордний серіал Епіцентру триває чотири гри;

- 20 гол в УПЛ може забити Ігор Краснопір, десятий — Максим Брагару (обидва — Полісся);

- Епіцентр може провести десятий сухий матч в чемпіонаті.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА