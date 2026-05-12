Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 12 травня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі харківський Металіст 1925 зіграє домашній матч проти львівських Карпат.

МЕТАЛІСТ 1925 — КАРПАТИ

ВІВТОРОК, 12 ТРАВНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНИС ШУРМАН (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Металіст 1925 здав позиції в останніх турах УПЛ у своєму одному з найкращих сезонів у Прем'єр-лізі. Замість амбітних медалей та місця у єврокубках, які були у мріях харківських вболівальників, тепер залишається боротися за максимальне четверте місце чи навіть дивитися на опонентів позаду, якщо не покращуватимуться результати.

За три тури до фінішу Металіст 1925 набрав 46 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці, відстаючи від Динамо на два бали, а ось ЛНЗ на третьому місці вже у восьми очках. Позаду впритул наблизився Колос, а ще в двох очках Кривбас.

Попереду ще є за що боротися, але, судячи з усього, виліт із півфіналу Кубка України проти першолігового Чернігова, де харків'яни практично весь матч грали в більшості та поступилися в серії пенальті, сильно вдарив по амбіціях і моральному духу підопічних Младена Бартуловича.

Після цього Металіст 1925 провів три матчі в УПЛ – спочатку нічия з ЛНЗ, потім поразка від Полісся та в минулому турі нічия із Зорею. Якщо дивитися на суперників, то результати не такі вже й погані, але ситуація в таблиці не дозволяла харків'янам втрачати очки.

Після Карпат, команда Бартуловича зіграє проти Епіцентру та Вереса, тож шанси на збереження місця у топ-5 або навіть боротьба за четверте місце – цілком можливі. Бартуловичу треба підняти моральний дух своїх підопічних, а єдиним виходом для цього є перемоги на полі.

Львівські Карпати проводять дуже нестальний сезон – спочатку була відставка Владислава Лупашка, потім призначення Франсіско Фернандеса, якого хотіли звільнити після перших матчів, але згодом щось сталося і львів'яни видали порцію приємних результатів.

На даний момент ситуація комфортна – дев'яте місце з 37 очками – позаду Верес у шести балах, а попереду Зоря, у якої на два бали більше. Ситуація могла бути кращою, але підвели результати в останніх турах.

Після чотирьох перемог поспіль, у тому числі над Динамо, львів'яни не змогли обіграти Епіцентр, але згодом обіграли Рух, а також поділили очки з ЛНЗ. Все це було на тлі вражаючої серії сухих хвилин, де Карпати не пропускали протягом семи матчів поспіль. Проте ця серія добігла кінця минулого туру, коли Карпати мінімально поступилися Кривбасу, провівши досить рівний поєдинок.

Після Металіста 1925 у Карпат у суперниках будуть Верес та Зоря – дві команди, що оточують "левів" у таблиці, так що можна як підпустити суперника або навпаки забратися трохи вище. Все в руках підопічних Фернандеса, які вже можуть думати про напрацювання для наступного сезону, де метою знову мають стати амбітні єврокубки.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Младена Бартуловича. Так, на перемогу Металіста 1925 в основний час пропонується коефіцієнт 2.05, тоді як потенційний успіх Карпат оцінюється показником 3.91. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.3.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупський — Калітвінцев, Калюжний, Аревало — Забергджа, Рашиця, Ітодо.

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Стецьков, Лях — Чачуа, Едсон, Шах — Карабін, Костенко, Алькайн.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Металіст 1925 може здобути загалом 30 перемогу в чемпіонаті, в тому числі 20 домашню або на своєму полі зазнати 20 поразки;

- 30 гостьовий матч Карпат в УПЛ;

- безнічийна домашня серія Металіста 1925 триває шість ігор: п'ять перемог та поразка;

- безгольова серія Карпат триває 214 хвилин;

- Младен Бартуловіч біля керма різних клубів проведе 30 домашній матч в УПЛ;

- 50 матч в УПЛ може провести Ян Костенко (Карпати);

- 25 гол в УПЛ може забити Владислав Калітвінцев, десятий — Петер Ітодо (обидва — Металіст 1925);

- 20 сухий матч в чемпіонаті може провести Данило Варакута (Металіст 1925), який з початку поточного чемпіонату виступає без замін.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА