ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 170 бойових зіткнень. Противник завдав 82 авіаційних ударів — скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснив 2296 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав пʼяти авіаударів із застосуванням 15 КАБ та здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, чотири з них — із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.
На Південно-Слобожанському напрямку противник пʼять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Круглого та в бік Колодязного, Радьківки. Одна з цих атак триває.
На Куп'янському напрямку ворог атакував один раз в бік Новоплатонівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три штурми окупантів — в районі населеного пункту Ставки та в бік Озерного.
На Слов'янському напрямку противник штурмував один раз у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру. Три з цих штурмових дій іще тривають.
На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка. Одна з цих атак триває.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 66 окупантів та 26 — поранено, знищено дев'ять одиниць автомобільної техніки та одне укриття противника. Також ушкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, 16 укриттів противника та один пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 208 БЛА різних типів.
На Олександрівському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів у бік Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового, Староукраїнки та Привілля. Три з зафіксованих атак іще тривають.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував в районі Малих Щербаків, Степового та Чарівного.
На Придніпровському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Шановні українці, українки!
Деякі важливі речі за сьогодні. Разом із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко говорили з командувачем Повітряних сил по ситуації в деяких наших містах, наших громадах поблизу фронту – про обстріли, які там майже постійно. Особливо важка ситуація в Херсоні: росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей. Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті.
Була також доповідь команди, що займається регіональною політикою, – віцепремʼєр Кулеба та заступник керівника Офісу Микита. Частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини – в Олешках, у селах області. Дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території – дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації – усі, хто здатен допомогти із цим, – були задіяні й були активними. Обговорили деталі цього процесу.
Вдячний усім, хто старається допомогти: і нашим партнерам, і обласній владі Херсонщини, омбудсмену, команді уряду. Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції – санкції проти Росії за удари по Україні. Зокрема, регіон Оренбурга: більш ніж півтори тисячі кілометрів від України, об’єкти російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом трьох днів знов удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається високою. Тому відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії – дотиснути до миру, як би це не було складно.
Хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників із питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі, ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли. В сьогоднішній зустрічі країн по антибалістиці були представлені 13 країн та офіс Генерального секретаря НАТО. Важлива, дуже важлива ініціатива. Загалом зараз українські позиції на фронті та в наших далекобійних санкціях і в спільних результатах із партнерами найвищі за роки.
Треба тримати рівень і досягати результатів. Саме це ми й робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинне завершуватися одним – тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильнішою нашу оборону й робимо вигіднішими наші спільні українські зовнішньополітичні позиції. Не буває перемог когось одного й не буває стійкості когось окремо.Треба дійти до головної цілі, і це наша спільна ціль, яку ми не здаємо, – ми не здаємо нашу землю, наш суверенітет.
Я вдячний усім українцям, усім українкам, хто разом на цьому шляху. Україна має вистояти у війні, захистити свою незалежність і гарантувати безпеку людям. Це обов’язково буде.
Слава Україні!
