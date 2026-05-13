Football.ua представляє прев'ю поєдинку 36-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у середу, 13 травня, о 22:30.

Каталонська Барселона приїжджає в гості до Алавеса вже у статусі чинного чемпіона Іспанії сезону-2025/26. Підопічні Гансі Фліка офіційно оформили титул минулої неділі, здолавши мадридський Реал в Ель Класіко (2:0).

Алавес — Барселона

Середа, 13 травня, 22:30, Мендісорроса, Віторія-Гастейс

Для Алавеса цей матч має значно вищу ціну з турнірної точки зору. Команда Кіке Санчеса Флореса наразі перебуває на 18-й позиції, ведучи відчайдушну боротьбу за виживання. Попри те, що "славні" програли лише два матчі з останніх восьми в Ла Лізі, велика кількість нічиїх не дозволяє їм почуватися в безпеці. У минулому турі баски розписали мирову з Ельче (1:1), і тепер кожне очко в іграх проти лідерів може стати вирішальним у контексті збереження прописки в еліті.

Барселона перебуває на неймовірному підйомі, вигравши 11 останніх матчів у чемпіонаті поспіль. Відрив від "вершкових" становить космічні 14 очок за три тури до фінішу. Хоча виліт від мадридського Атлетіко у чвертьфіналі Ліги чемпіонів все ще залишає певний гіркий присмак, домінування на внутрішній арені в цьому сезоні є беззаперечним. Флік, ймовірно, вдасться до ротації складу, даючи шанс гравцям, які мали менше ігрової практики, проте загальна якість футболу "блаугранас" навряд чи суттєво знизиться.

Щодо кадрових питань, то Алавес очікує на вердикт лікарів щодо Тоні Мартінеса та Джона Гуріді, які отримали пошкодження в останній грі. У Барселони продовжує відновлюватися Ламін Ямаль, а Рафінья відбуватиме дискваліфікацію через перебір жовтих карток. Очікується поява у старті Френкі де Йонга та Роберта Левандовські, який традиційно результативно грає проти команди з Віторії.

Орієнтовні склади

Алавес: Сівера — Перес, Отто, Теналья, Парада, Реббах — Суарес, Бланко, Аленья — Мартінес, Діабате.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Е. Гарсія, Араухо, Бальде — де Йонг, Педрі — Рашфорд, Гаві, Фермін — Левандовські.

Не зіграють: Боє, Гарсес (Алавес) — Ямаль, Рафінья (Барселона).

