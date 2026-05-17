Півзахисник Лідс Юнайтед та національної збірної Німеччини Антон Штах зазнав важкої травми, яка ставить під великий сумнів його участь у майбутньому Чемпіонаті світу.

Інцидент стався під час суботнього поєдинку англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона. На 71-й хвилині зустрічі 27-річний німець пішов у жорсткий стик за м'яч із півзахисником чайок Карлосом Балебою.

Півзахисник не зміг самостійно покинути поле — медикам довелося виносити його на ношах. Замість травмованого німця у гру вступив Джоел Піру. Остаточний медичний діагноз наразі не відомий, проте характер ушкодження вказує на те, що Штах із високою ймовірністю пропустить світову першість.

Це сталося у вкрай невдалий момент: головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн має оголосити фінальну заявку команди на турнір уже наступного четверга. Антон Штах вважався реальним претендентом на поїздку на Мундіаль.

Нагельсманн викликав його до табору Бундестім на березневі товариські матчі проти Швейцарії та Гани. І хоча тоді хавбек провів на полі сумарно лише десять хвилин, він залишався важливим елементом у планах тренерського штабу.

Наразі в активі Штаха три поєдинки за національну команду. Ця травма перекреслює надзвичайно успішний сезон для гравця. У поточній кампанії Прем'єр-ліги Антон був ключовим виконавцем Лідса, відзначившись 8 результативними діями (5 голів та 3 асисти) у 29 матчах.