17 травня 2026, 20:40
Визначився другий клуб, який за підсумками сезону-2025/26 здобув путівку до німецької Бундесліги.
Ним став Ельферсберг, який у заключному, 34-му турі Другої Бундесліги впевнено розгромив Пройсен Мюнстер та гарантував собі підвищення у класі.
Команда набрала 62 очки та обійшла Падерборн завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів, фінішувавши на другій сходинці турнірної таблиці.
Для Ельферсберга це історичне досягнення — клуб уперше за понад 100 років існування виступить у Бундеслізі. Ще чотири роки тому команда грала у четвертому за силою дивізіоні Німеччини.
Раніше пряму путівку до еліти німецького футболу оформив Шальке-04, який повернувся до Бундесліги після перерви.
Ще один учасник наступного сезону Бундесліги визначиться у стикових матчах, де Вольфсбург зустрінеться з Падерборном.