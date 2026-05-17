Визначився другий клуб, який за підсумками сезону-2025/26 здобув путівку до німецької Бундесліги.

Ним став Ельферсберг, який у заключному, 34-му турі Другої Бундесліги впевнено розгромив Пройсен Мюнстер та гарантував собі підвищення у класі.

Команда набрала 62 очки та обійшла Падерборн завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів, фінішувавши на другій сходинці турнірної таблиці.

Es ist vollbracht: #UnsereElv schlägt Preußen Münster und steigt in die Erste Bundesliga auf. 🤯

Nach 2022 und 2023 der dritte Aufstieg innerhalb von vier Jahren – von der Regionalliga bis in die Erste Liga. 💯🔥



3:0 I 90. Minute#DieElv #UnsereElv #ELVSCP pic.twitter.com/49UmA7YOWn — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) May 17, 2026

Для Ельферсберга це історичне досягнення — клуб уперше за понад 100 років існування виступить у Бундеслізі. Ще чотири роки тому команда грала у четвертому за силою дивізіоні Німеччини.

Раніше пряму путівку до еліти німецького футболу оформив Шальке-04, який повернувся до Бундесліги після перерви.

Ще один учасник наступного сезону Бундесліги визначиться у стикових матчах, де Вольфсбург зустрінеться з Падерборном.