Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На груповому етапі команда зустрінеться з Португалією, Колумбією та Узбекистаном.

Національна збірна Демократичної Республіки Конго офіційно представила фінальну заявку на майбутній чемпіонат світу 2026 року. Путівку на турнір конголезці здобули завдяки приголомшливому виступу у відбірковому циклі.

У групову етапі підопічні Десабре зайняли друге місце та відправились у плейоф, де у півфіналі мінімально здолали Камерун, завдяки голу у доданий час та по пенальті переграли Нігерійців. У фінальному матчі міжконтинентальної плейоф, леопарди у офертаймі обіграли Ямайку та вийшли на другий у своїй історії Мундіаль.

До підсумкового списку тренерського штабу увійшли 26 футболістів. Серед них виділяються відомі імена гравців, які представляють провідні європейські чемпіонати: Аарон Ван-Біссака (Вест Гем) Йоан Вісса (Ньюкасл Юнайтед) Седрік Бакамбу (Реал Бетіс)

За підсумками жеребкування збірна ДР Конго потрапила до Групи K. На дебютному для себе турнірі африканцям протистоятимуть серйозні суперники: Португалія, Колумбія та Узбекистан

Воротарі: Ліонель Мпасі (Гавр), Тімоті Фаюлу (Ноа), Маттьє Еполо (Стандард Льєж)

Захисники: Шансель Мбемба (Лілль), Артур Масуаку (Ланс), Жедеон Калулу (Аріс Лімасол), Жоріс Каембе (Генк), Ділан Батубінсіка (АЕЛ), Аксель Туанзебе (Бернлі), Аарон Ван Біссака (Вест Хем), Рокі Буширі (Гіберніан), Стів Капуаді (Відзев Лодзь)

Півзахисники: Мешак Еліа (Аланьяспор), Самуель Мутуссамі (Атромітос), Едо Каембе (Вотфорд), Тео Бонгонда (Спартак Москва), Шарль Пікель (Еспаньйол), Гаель Какута (АЕЛ), Ноа Садікі (Сандерленд), Натанель Мбуку (Монпельє), Нгалайель Мукау (Лілль), Браян Сіпенга (Кастельйон)

Нападники: Седрік Бакамбу (Реал Бетіс), Фістон Маєле (Пірамідс), Йоан Вісса (Ньюкасл Юнайтед), Сімон Банза (Аль-Джазіра)