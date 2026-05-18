Головна сенсація відбору КОНКАКАФ під керівництвом Діка Адвоката готується до свого першого мундіалю.

Збірна Кюрасао, яка стала головною сенсацією відбіркового циклу в зоні КОНКАКАФ, офіційно представила заявку з 26 футболістів на майбутній чемпіонат світу 2026 року. Для острівної держави цей турнір стане абсолютним дебютом на найвищому міжнародному рівні.

Команда під керівництвом ветерана тренерського цеху Діка Адвоката кваліфікувалася на мундіаль, встановивши унікальне досягнення — Кюрасао стало найменшою за чисельністю населення країною, яка коли-небудь пробивалася до фінальної стадії світової першості.

За підсумками жеребкування підопічні Діка Адвоката потрапили до групи Е. На своєму дебютному чемпіонаті світу збірна Кюрасао побореться за вихід до плей-оф проти таких команд: Німеччини, Еквадор та Кот-дʼІвуар

Головною зіркою та надією збірної Кюрасао на майбутньому мундіалі є нападник Тахіт Чонг. Вихованець академії Манчестер Юнайтед свого часу подавав великі надії та встиг провести декілька матчів за головну команду манкуніанців. Проте закріпитися в основі англійського гранда йому не вдалося, після чого розпочався період виступів по орендах.

Одним із найуспішніших етапів у його європейській кар'єрі став 2021 рік, коли Чонг здобув титул чемпіона Бельгії, виступаючи у складі Брюгге. Наразі вінгер грає в англійському Чемпіоншипі, де захищає кольори клубу Шеффілд Юнайтед.

Варто відзначити, що на міжнародному рівні Чонг тривалий час представляв юнацькі та молодіжні збірні Нідерландів. Однак минулого року футболіст ухвалив рішення змінити спортивне громадянство на користь Кюрасао. Він вже встиг успішно дебютувати за свою нову національну команду і тепер готується стати її лідером на історичному першому чемпіонаті світу.

Воротарі: Елой Ром (Маямі), Тревор Доорнбуш (ВВВ-Венло), Тайрік Бодак (Телстар)

Захисники: Юр’єн Гаарі (Абха), Рошон ван Ейма (Валвейк), Шерел Флоранус (Зволле), Джошуа Бренет (Кайсеріспор), Шуранді Самбо (Спарта Роттердам), Армандо Обіспо (ПСВ), Ріхедлі Базур (Коньяспор), Деверон Фонвілль (НЕК)

Півзахисники: Леандро Бакуна (Игдир), Жуніньйо Бакуна (Волендам), Годфрід Румератое (Валвейк), Кевін Феліда (Ден Босх), Лівано Комененсія (Цюрих), Ар’яньї Марта (Ротерхем Юнайтед), Тайріс Нослін (Телстар)

Нападники: Кенджі Горре (Маккабі Хайфа), Брендлі Кувас (Волендам), Герване Кастанір (Теренггану), Джеремі Антоніссе (Кіфісія), Джерл Маргарита (Беверен), Юрген Локадія (Маямі), Сонтьє Хансен (Мідлсбро), Тахіт Чонг (Шеффілд Юнайтед)