Ліга чемпіонів

29-річний володар Золотого м'яча отримав розтягнення литкового м'яза в останньому турі чемпіонату Франції.

Нападник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле протягом наступних кількох днів проходитиме спеціальний курс лікування через розтягнення м'яза правої литки. Про це офіційно повідомила пресслужба французького гранда.

Зірковий 29-річний футболіст був змушений достроково покинути поле в першому таймі недільного матчу проти ФК Париж, у якому чинні чемпіони Франції несподівано поступилися з рахунком 1:2 в рамках останнього ігрового дня Ліги 1. На заміну замість Дембеле вийшов португальський форвард Гонсалу Рамуш.

Одразу після гри головний тренер ПСЖ Луїс Енріке припустив, що заміна лідера була викликана накопиченою втомою. Однак у спеціальній заяві, опублікованій клубом у понеділок, роз'яснюється, що цей крок був необхідним запобіжним заходом медичного штабу.

"Усман Дембеле, якого зняли з поля під час вчорашнього матчу проти Парижа через розтягнення м’яза правої литки, залишатиметься під наглядом лікарів та проходитиме лікування протягом наступних кількох днів", — йдеться в офіційному комюніке.

Пошкодження ключового гравця атаки сталося напередодні найважливішого поєдинку сезону для ПСЖ. Вже 30 травня на парижан очікує фінал Ліги чемпіонів проти лідера англійської Прем'єр-ліги — лондонського Арсенала. Вирішальний матч пройде на Пушкаш Арені у Будапешті.

Окрім єврокубкових завдань, попереду у Дембеле виступи за національну команду: нападник потрапив до фінального списку з 26 гравців збірної Франції на чемпіонат світу з футболу, який розпочнеться 11 червня.

Цьогорічна кампанія стала для француза надзвичайно успішною індивідуально. Минулого тижня Усман Дембеле другий рік поспіль був визнаний гравцем року у Лізі 1, незважаючи на проблеми з травмами на старті турніру. У поточному сезоні він продемонстрував солідні показники:

У чемпіонаті Франції: 10 голів та 7 результативних передач у 22 зіграних матчах. У Лізі чемпіонів: 7 забитих м'ячів, серед яких надзвичайно важливі голи в кожному з двох півфінальних поєдинків проти мюнхенської Баварії.