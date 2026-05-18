Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

зірковий захисний Давід Алаба у списку.

Збірна Австрії з футболу офіційно визначилася зі складом на майбутній чемпіонат світу 2026 року, який спільно прийматимуть одразу три країни: США, Канада та Мексика. До остаточного списку увійшли 26 футболістів.

Чудовою новиною для австрійських уболівальників стала присутність у заявці зіркового захисника мадридського «Реала» Давіда Алаби, який традиційно має стати ключовою фігурою та лідером команди на полі.

За підсумками жеребкування австрійська збірна потрапила до Групи J. За вихід до стадії плейоф команда боротиметься у дуже непростому квартеті, де головним фаворитом виглядає чинний чемпіон світу. Повний список суперників Австрії на груповому етапі: Аргентина Алжир Йорданія.

Воротарі: Александер Шлагер (Ред Булл Зальцбург), Патрік Пенц (Брондбю), Флоріан Вігеле (Вікторія Пльзень)

Захисники: Давід Алаба (Реал Мадрид) Штефан Пош (Майнц 05), Філіпп Лінгарт (Фрайбург), Кевін Дансо (Тоттенгем Готспур), Філіпп Мвене (Майнц 05), Александер Прасс (Гоффенгайм), Марко Фрідль (Вердер Бремен), Міхаель Свобода (Венеція), Давід Аффенгрубер (Ельче)

Півзахисники: Марсель Забітцер (Боруссія Дортмунд), Крістоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), Флоріан Грілліч (Брага), Конрад Лаймер (Баварія Мюнхен), Ксавер Шлагер (РБ Лейпциг), Ніколас Зайвальд (РБ Лейпциг), Алессандро Шепф (Вольфсбергер), Романо Шмід (Вердер Бремен) Патрік Віммер (Вольфсбург), Карні Чуквуемека (Боруссія Дортмунд), Пауль Ваннер (ПСВ Ейндговен)

Нападники: Марко Арнаутович (Црвена Звезда), Міхаель Грегорич (Аугсбург), Саша Калайджич (ЛАСК)