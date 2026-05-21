Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер Бундестім Юліан Нагельсманн оголосив заявку команди на Мундіаль.

Головний тренер національної збірної Німеччини Юліан Нагельсманн офіційно представив список гравців, які представлятимуть країну на майбутньому Чемпіонаті світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Найголовнішою подією для вболівальників стало несподіване повернення досвідченого голкіпера та чемпіона світу 2014 року — Мануеля Ноєра.

Нагадаємо, воротар оголосив про завершення виступів за національну команду ще після домашнього Євро-2024. Проте після особистої розмови з Нагельсманном 40-річний ветеран прийняв пропозицію змінити своє рішення та знову захищати кольори Бундестім на міжнародній арені.

Повернення Ноєра виглядає абсолютно заслуженим, адже голкіпер проводить черговий класний сезон. Він допоміг мюнхенській "Баварії" вкотре здобути звання чемпіона Німеччини. Крім того, мюнхенці успішно виступили в Лізі чемпіонів, де дійшли до півфіналу, але у надзвичайно напруженому двоматчевому протистоянні поступилися французькому ПСЖ із загальним рахунком 6:7.

Для Мануеля Ноєра майбутній Мундіаль стане вже п'ятим у його ігровій кар'єрі. Його показники у светрі національної команди є дійсно вражаючими: 124 поєдинки за збірну Німеччини. 51 грі голкіперу вдалося залишити свої ворота недоторканими. У 2014 році в статусі капітана Ноєр став Чемпіоном світу та володарем Золотої рукавиці турніру.

На груповому етапі Чемпіонату світу збірна Німеччини потрапила до Групи E. Календар матчів збірної Німеччини на груповому етапі ЧС-2026: 14 червня: Німеччина — Кюрасао (Х'юстон, США) 20 червня: Німеччина — Кот-д'Івуар (Торонто, Канада) 25 червня: Німеччина — Еквадор (Іст-Резерфорд / Нью-Джерсі, США)

Воротарі Мануель Нойєр (Баварія), Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Александер Нюбель (Штутгарт),

Захисники Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Йонатан Та (Баварія), Давід Раум (РБ Лейпциг), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Вальдемар Антон (Боруссія Дортмунд), Малік Тіав (Ньюкасл Юнайтед), Натаніель Браун (Айнтрахт Франкфурт)

Півзахисники Йозуа Кімміх (Баварія), Лерой Сане (Галатасарай), Леон Горецка (Баварія), Кай Гаверц (Арсенал), Джамал Мусіала (Баварія), Флоріан Вірц (Ліверпуль), Паскаль Грос (Брайтон), Надієм Амірі (Майнц 05), Александар Павлович (Баварія) Анджело Штіллер (Штутгарт), Фелікс Нмеча (Боруссія Дортмунд), Джеймі Левелінг (Штутгарт), Леннарт Карл (Баварія),

Нападники Нік Вольтемаде (Ньюкасл Юнайтед), Деніз Ундав (Штутгарт), Максиміліан Байєр (Боруссія Дортмунд)