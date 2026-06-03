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Хавбек збірної України поділився емоціями після прибуття до Львова.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прибув до розташування національної команди у Львові та вперше за останні п'ять років повернувся на територію України.

Футболіст не приховував позитивних емоцій від повернення додому та відзначив важливість проведення збору саме в Україні.

"Ці відчуття не передати. П'ять років не був в Україні. Дуже приємно, що зробили цей збір тут. Бачимо, що молоді хлопці приїхали, подивилися тренування. Я вважаю, що для них це дуже класно і допоможе в майбутньому, буде мотивацією прогресувати. Перший раз у цьому місці. Поле дуже класне і всі умови для підготовки", — сказав Маліновський.

Також хавбек прокоментував перемогу збірної України в товариському матчі проти Польщі, який він переглядав по телебаченню.

"Звичайно дивився матч із Польщею. Чудова перемога, видно, що хлопці вийшли заряджені і класні голи забили, відпрацювали на 100%. Я дуже радий за них. І це дуже класний початок для Андреа. Будемо працювати і рухатись далі", — зазначив футболіст.

Маліновський підкреслив, що в команді панує хороша атмосфера, а молоді гравці отримують цінну можливість побачити роботу національної збірної зсередини.

Нагадаємо, 7 червня збірна України проведе черговий контрольний матч, у якому зустрінеться з Данією.