Україна

Відзначившись у переможному матчі проти Польщі, 36-річний вінгер перевершив рекорд, що тримався 14 років.

У матчі проти збірної Польщі, який завершився перемогою синьо-жовтих з рахунком 2:0, Андрій Ярмоленко вкотре вписав своє ім'я золотими літерами в історію українського футболу. Вінгер відзначився забитим м'ячем і встановив нове унікальне досягнення.

Відтепер Ярмоленко — найвіковіший автор гола за збірну України. Він вразив ворота поляків у віці 36 років, 7 місяців і 5 днів. Цим самим Андрій перевершив легендарний рекорд нинішнього очільника УАФ Андрія Шевченка, який залишався непобитим протягом 14 років.

Нагадаємо, що своє історичне досягнення Шевченко встановив на домашньому Євро-2012 у феєричному матчі проти Швеції (2:1). Тоді йому було 35 років, 8 місяців і 13 днів.

Окрім вікового досягнення, Ярмоленко продовжує погоню за ще одним фантастичним рекордом, який також належить Андрію Шевченку — за загальною кількістю голів за збірну. Забивши у ворота Польщі свій 47-й м'яч, вінгер Динамо впритул наблизився до показника очільника УАФ, на рахунку якого 48 точних пострілів.