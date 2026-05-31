Капітан поділився емоціями після повернення до національної команди та забитого м'яча.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко поділився враженнями після перемоги над Польщею (2:0) у дебютному матчі Андреа Мальдери на чолі національної команди.

"Чудовий настрій. Дуже приємно повернутися до збірної та відзначитися голом після повернення. Хочу подякувати головному тренеру — сказав йому це одразу після гри. Без нього я б не пережив цих емоцій", — зазначив Ярмоленко.

Водночас 36-річний футболіст наголосив, що індивідуальні досягнення для нього не є пріоритетом.

"Звісно, це приємно, але для мене найважливіше — допомагати команді. Я знаю про рекорд, але не зациклююся на цьому. Головне — приносити користь збірній та допомагати молодим футболістам розвиватися", — сказав він.

Ярмоленко також розповів про роботу команди під керівництвом нового тренера.

"За останні три дні ми провели багато теоретичних занять. Нам детально пояснювали, як діяти в різних ситуаціях. Не було одного конкретного завдання — я отримував задоволення від гри".

За його словами, команда лише починає адаптацію до нових ідей тренерського штабу.

"Усі вимоги були чітко донесені. Нам ще потрібен час, щоб повністю адаптуватися, але вже сьогодні в окремих епізодах ми виглядали дуже непогано".