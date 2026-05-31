Головний тренер збірної України Андреа Мальдера поділився очікуваннями від товариського матчу проти Польщі, а також розповів про підготовку команди та роботу тренерського штабу.

Фахівець прокоментував і персональні рішення щодо гравців.

"Романчук? Вивчав його манеру гри по відео. Він гарно провів сезон, добре діяв у захисті на різних позиціях. Поговорив з ним і побачимо, що ми можемо разом зробити", — зазначив Мальдера.

Також тренер розповів про стан команди та організаційні моменти збору.

"Я не хвилююся, дуже радий бути тут. Збір пройшов добре. Добирання було довгим, але це не є наше алібі. Ми раді бути тут. Маліновський буде у Львові 1 червня, є певні бюрократичні перепони. Так само й Лунін", — сказав наставник.

Мальдера підкреслив важливість виступів за національну команду та підтримки вболівальників.

"Я був дуже пов’язаний з Україною. Мені важливо, щоб ми тут грали і українці були щасливими. Сподіваюся побачити багато наших уболівальників, щоб стадіон був синьо-жовтим. Польська збірна дуже сильна, ми її поважаємо", — додав він.

Головний тренер також наголосив, що не ділить матчі на товариські та офіційні.

"Збірна — це збірна. Кожен матч для нас дуже важливий. Сподіваюся, що ми дамо молодим талантам проявити себе, як тільки буде можливість", — сказав Мальдера.

Окремо він відзначив роботу свого штабу.

"Намагаюся створити команду в команді. Степаненко та Єзерський дуже добре знають український футбол і допомагають мені. Тарас працює з вибором і налаштуванням гравців, Єзерський — зі стандартами. Це дуже цінні фахівці", — зазначив тренер.

Також Мальдера повідомив, що капітаном у матчі проти Польщі буде Андрій Ярмоленко.

"На завтрашній грі капітаном буде Ярмоленко, а далі подивимося. Це не є основною проблемою — всі гравці відповідальні", — сказав він.

Щодо тактичних рішень тренер зазначив, що команда може використовувати різні схеми через кадрові проблеми на правому фланзі оборони.

"Є певні проблеми щодо правого захисника. Можливо, ми інколи будемо грати в три захисники, можливо в чотири. Будемо використовувати різні схеми", — підсумував Мальдера.

Нагадаємо, 31 травня збірна України проведе контрольний матч проти Польщі у Вроцлаві. Початок зустрічі — о 18:30. Це буде дебютна гра Андреа Мальдери на посаді головного тренера національної команди.

Далі Україна зіграє ще один спаринг — проти Данії 7 червня в Оденсе.

Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де суперниками стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.