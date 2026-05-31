Головний тренер відзначив перемогу над Польщею, адаптацію гравців та командну роботу.

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над Польщею (2:0) у своєму дебютному матчі на чолі національної команди.

Італійський спеціаліст залишився задоволений грою та подякував футболістам за виконану роботу.

"Це був мій перший матч на чолі збірної України, тому я не міг мріяти про кращий дебют. Насамперед хочу подякувати всім футболістам. Ця перемога — їхня заслуга. З першого дня вони довірилися мені. Ми раді, що на стадіоні було багато вболівальників і змогли подарувати їм позитивні емоції", — сказав Мальдера.

Наставник також прокоментував кадрові та тактичні рішення команди.

"Відсутність профільного правого захисника не стала проблемою, бо гравці готові адаптуватися. Окремо хочу відзначити Романчука та Бондаря, які швидко сприйняли вимоги".

Про взаємодію атакувальних футболістів тренер відгукнувся позитивно.

"Циганков і Судаков — дуже технічні гравці, які добре відчувають один одного. Важливо використовувати їхні сильні сторони".

Окремо Мальдера відзначив Романа Яремчука, який виконав великий обсяг роботи в атаці, а також подякував Анатолію Трубіну за надійну гру у воротах.

"Трубін — просто бравіссімо. Ми мали лише кілька днів на підготовку, але команда виконала великий обсяг роботи. Найголовніше — нам вдалося реалізувати більшість задумів", — підсумував тренер.

Перемогу збірній України у матчі з Польщею принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Останній впритул наблизився до гольового рекорду Андрія Шевченка у складі національної команди.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 7 червня проти Данії. Початок — о 19:30 за київським часом.