Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер збірної Іспанії вразив скромністю після фіналу, віддавши всю шану феноменальному захисту своєї команди, який дозволив йому майже відпочивати на турнірі.

Здобувши престижну нагороду Золота рукавичка як найкращий воротар чемпіонату світу, голкіпер збірної Іспанії Унаї Сімон не став приписувати цей успіх виключно власним талантам. Навпаки, його післяматчеві коментарі стали справжнім гімном ідеальній грі іспанських захисників, які перетворили турнір на найспокійніший етап у його кар'єрі.

Оцінюючи свій внесок в історичний тріумф команди (перший кубок світу для Іспанії за останні 16 років), Сімон відзначився неймовірною відвертістю. Він визнав, що його робота на полі була зведена до мінімуму завдяки партнерам.

"Моїм рукам насправді не довелося працювати так важко або так багато, як іншим воротарям", — зізнався іспанець.

Свою думку він підкріпив ще яскравішим порівнянням, яке ідеально ілюструє домінування іспанської команди: "Якби всі рукавички, які я носив протягом усього турніру, могли б говорити, то, зрештою, вони б сказали, що їм не довелося так наполегливо працювати, як амуніції інших воротарів", — додав він.

Головну заслугу у здобутті індивідуального трофею Сімон без вагань віддав своїй команді:

"Я думаю, що це виключно заслуга всіх моїх товаришів по команді, що ми змогли здобути всі ці перемоги та зберегти наші ворота в безпеці", — наголосив голкіпер.

Слова Сімона — це не просто ввічливість, а констатація разючих статистичних фактів. Щоб стати найкращим голкіпером планети, йому довелося зробити лише 10 сейвів за весь турнір. Для порівняння, його візаві у фінальному матчі, аргентинець Еміліано Мартінес, був змушений рятувати свої ворота більше за один недільний вечір — він завершив гру з рекордними 11 сейвами.

У вирішальному матчі Іспанія просто знищила Аргентину за ударами (20:2), причому команда Ліонеля Мессі не завдала жодного удару в площину воріт Сімона. Феноменальна гра партнерів Сімона дозволила переписати історію чемпіонатів світу.

Іспанія пропустила лише один гол за весь Мундіаль — від Бельгії у чвертьфіналі (2:1). Вони залишили свої ворота «сухими» навіть проти збірних Франції та Аргентини, ізолювавши двох найкращих бомбардирів в історії турніру — Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі.

Цим іспанці перевершили абсолютний рекорд своєї ж легендарної збірної зразка 2010 року, яка у свій переможний рік пропустила два м'ячі. Символічно, що за неймовірним спокоєм Унаї Сімона у фіналі з трибун стадіону MetLife спостерігали творці попереднього рекорду: тодішній голкіпер Ікер Касільяс разом із Хаві Ернандесом, Андресом Іньєстою, Карлесом Пуйолем та Серхіо Рамосом.