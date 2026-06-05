Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 5 червня та розпочнеться о 18:00.

У рамках першого перехідного матчу української Прем'єр-ліги-2025/26 у Рівному Кудрівка зіграє проти волочиського Агробізнеса.

КУДРІВКА — АГРОБІЗНЕС

П’ЯТНИЦЯ, 5 ЧЕРВНЯ, 18:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Команда з Чернігівської області була тим самим рідкісним представником зони боротьби за виживання в УПЛ цього сезону, який міг похизуватись бодай інтригою до останнього туру. Але тоді завдання перед колективом Олександра Протченка було надзвичайно складним — треба було обіграти київське Динамо на чужому полі, і київська Оболонь при цьому поступилась черкаському ЛНЗ. Останнє зрештою сталось, але свою частину завдання "яструби" так і не виконали (2:3), нехай і вели за рахунком після першого тайму.

Після цього в Кудрівки був час для того, щоб підготуватись до плейоф, тоді як Агробізнес цим займатись міг почати ще задовго до останнього туру. Команда Олександра Чижевського в підсумку відстала від київського Лівого Берега на 10 очок, але при цьому випередила петровський Інгулець на сім пунктів, тож загалом мала спокійний та прогнозований фініш сезону, нехай до цього й змусила власних уболівальників трохи понервувати поразками від Фенікс-Маріуполь (0:4) та Пробою (0:1).

Ніколи раніше колектив із Волочиська не грав у "елітному" дивізіоні, що й загалом не викликає подиву, адже створений він був відносно нещодавно — у 2016 році. Але й сказати, що "жовто-сині" колись ставили перед собою за мету якнайшвидше опинитись у "елітному" дивізіоні, як це робив, наприклад, Металіст 1925, також не можна. Команда в чотирьох із семи сезонів у Першій лізі фінішувала не нижче п’ятої сходинки, але так, щоб зробити наступний крок, це для неї буде вперше.

Кудрівка тим часом запам’яталась українським уболівальникам у своєму дебютному сезоні на рівні УПЛ, у першу чергу, за рахунок власної непередбачуваності. І нехай Василя Баранова зрештою й звільнили наприкінці сезону, але це рішення в підсумку навпаки допомогло колективу вчасно отямитись і, зокрема, здобути сенсаційну перемогу над черкаським ЛНЗ, яка могла коштувати "бузковим" у підсумку "срібних" медалей.

І, звичайно, успіх у грі проти Руху (2:1), а також лобова нічия проти Оболоні, за рахунок якої й удалось тримати інтригу до останнього — от і всі позитивні результати від "яструбів" у 2026 році. А тепер буде дві гри, щоб продемонструвати, що за рік в "еліті" клуб принаймні не тупотів на місці в своєму розвитку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Потімков, Фарина — Думанюк, Кая — Світюха, Сторчоус, Козак — Овусу.

Агробізнес: Хмельовський — Гаврушко, Зінь, Палюх, Нижник, Слива — Лень, Теплий, Толочко, Сьомка — Кузьмин.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кудрівка вдруге поспіль гратиме в перехідних матчах УПЛ, минулого року обіграли Ворсклу в серії пенальті;

- Агробізнес уперед гратиме в плейоф за підвищення;

- Найкращий бомбардир сезону в Кудрівки, Андрій Сторчоус, забив 12 голів в УПЛ, тоді як найкращий у складі Агробізнеса, Максим Войтіховський, 11 у Першій лізі, але потім узимку перейшов до Буковини;

- Олександр Чижевський за часів ігрової кар’єри — перший, кому підкорилась позначка в 400 матчів в УПЛ;

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА