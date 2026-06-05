Україна

Київський клуб покарали за піротехніку, перевищення кількості глядачів, образливі скандування та дискримінаційну символіку.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо порушень, зафіксованих під час матчу 26-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем, який відбувся 3 травня. Загальна сума санкцій для київського клубу склала 1,15 млн гривень.

Найбільший штраф у розмірі 500 тисяч гривень Динамо отримало за повторне використання вболівальниками піротехнічних засобів. Ще 200 тисяч гривень клуб має сплатити за перевищення дозволеної кількості глядачів на стадіоні під час воєнного стану.

Крім того, КДК оштрафував столичний клуб на 100 тисяч гривень через повторні образливі скандування на адресу арбітра, на 15 тисяч гривень — за появу сторонніх осіб у ігровій зоні, а також на 300 тисяч гривень за демонстрацію дискримінаційної символіки. За останнє порушення Динамо також зобов’язане провести наступний домашній матч із частково закритим сектором №5.

Шахтар також отримав покарання — донецький клуб має сплатити 210 тисяч гривень за повторне використання піротехніки своїми вболівальниками.

Окремо КДК розглянув фінал Кубка України між Динамо та Черніговом. За повторне використання піротехніки киян оштрафували ще на 230 тисяч гривень. Також клуб повинен виплатити 50 тисяч гривень компенсації головному тренеру Чернігова Валерію Чорному через порушення вимог щодо відбуття дискваліфікації.

Нагадаємо, що в матчі чемпіонату Шахтар переміг Динамо з рахунком 2:1, а у фіналі Кубка України кияни здолали Чернігів — 3:1 і завоювали трофей.