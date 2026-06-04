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Жовто-сині вперше у своїй історії дійшли до вирішального матчу континентальної першості.

Збірна України з міні-футболу програла у фіналі чемпіонату Європи. У вирішальній зустрічі жовто-сині поступилися національній команді Азербайджану з рахунком 0:2. Переможний мʼяч на свій рахунок записав Мірмехді Рзаєв, який відзначився ще на початку поєдинку, на заключних хвилинах гри, Іса Атаєв зняв питання про переможця.

Для України здобуття срібних медалей — це вже грандіозне досягнення, адже до цього ми жодного разу не грали у фіналі.До поточного турніру найдовшою стадією, до якої доходила українська збірна на чемпіонатах Європи з міні-футболу, був чвертьфінал (програли Англії у серії пенальті 1:3), зокрема на домашньому Євро-2018 у Києві.

Континентальний турнір проходив з 27 травня до 4 червня на багатофункціональній TIPOS Arena у Братиславі, столиці Словаччини.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Україна посіла перше місце у групі С (7 очок), перегравши Бельгію (4:0) та Туреччину (3:2), а також зігравши внічию із Сербією (1:1). Потім збірна України виграла матч 1/8 фіналу проти команди Португалії (3:1), а в чвертьфіналі розгромила Грузію (4:0). У півфіналі українці розгромили Угорщину (5:1)