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Поєдинок в Оденсе відбудеться завтра, 7 червня.

Товариський матч між збірними Данії та України обслуговуватиме норвезька бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Сігурда Крінгстада, допомагати якому будуть Рунар Лангсет та Оле-Андреас Хаукасен. Роль резервного рефері отримав Каролін Марі Єнсен.

Раніше 38-річний норвежець не стикався з українськими клубами, але обслуговував матч відбору Євро U-21 між Україною та Північною Македонією (1:1) у 2021 році.

Нагадаємо, матч Данія — Україна пройде в Одесі завтра, 7 червня, о 19:30.