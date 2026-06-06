Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 5 червня 2026 року.
Україна U-21 — США U-21, УАФ
06 червня 2026, 09:20
Молодіжна збірна України в товариському матчі поступилася США (1:3).
Команда Унаї Мельгоси відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 19 хвилині голом відзначився Артем Гусол.
Американці зрівняли рахунок через дев'ять хвилин зусиллями Люка Бреннана, а наприкінці першого тайму результативним ударом відзначився Даміон Даунс.
Остаточну крапку в матчі поставив Коул Кемпбелл, який забив на 57 хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Україна U-21 — США U-21:
Україна U-21 — США U-21 1:3
Голи: Гусол, 19 — Бреннан, 28, Даунс, 43, Кемпбелл, 57.
Україна (перший тайм): Попович, Корнійчук, Вілівальд, Холод, Крупський, Варфоломєєв, Кревсун, Шевченко, Видиш, Гусол, Сидун.
Україна (другий тайм): Попович, Коробов, Кисіль, Гусєв, Маткевич, Тутєров, Царенко, Захарченко, Пастух, Федор, Пищур.
США (стартовий склад): Фері, Бейкер-Вайтінг, Норріс, Крейг, Райнес, Кемпбелл, Даунс, Хаброун, Бреннан, Міллер, Хопкінс. Тренер: Расселл Пейн.