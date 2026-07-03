Україна

Ще кілька трансферів від клубів УПЛ.

Епіцентр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Вікторії Максимом Євпаком.

Деталі угоди із 23-річним українцем не розголошуються. За даними transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента.

Минулого сезону Євпак провів 32 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав чотири гольові передачі.

Оболонь посилила свій склад воротарем ЮКСА Кирилом Баранцовим.

Деталі контракт із 22-річним українцем не розкриваються — він перейшов до складу "пивоварів" у якості вільного агента.

Минулого сезону Баранцов провів 20 поєдинків, з яких п'ять на нуль при 21 пропущеному м'ячі.

Насамкінець Лівий Берег підписав колишнього воротаря київського Динамо Дениса Ігнатенка, який напередодні залишив склад "біло-синіх".

Минулого сезону Ігнатенко на полі не з'являвся, але входив до заявки основної команди на матчі УПЛ та єврокубків.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр виступатиме на домашньому стадіоні у Кам’янці-Подільському у сезоні УПЛ-2026/27.