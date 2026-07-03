Ще кілька трансферів від клубів УПЛ.
Максим Євпак, ФК Епіцентр
03 липня 2026, 10:39
Епіцентр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Вікторії Максимом Євпаком.
Деталі угоди із 23-річним українцем не розголошуються. За даними transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента.
Минулого сезону Євпак провів 32 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав чотири гольові передачі.
Оболонь посилила свій склад воротарем ЮКСА Кирилом Баранцовим.
Деталі контракт із 22-річним українцем не розкриваються — він перейшов до складу "пивоварів" у якості вільного агента.
Минулого сезону Баранцов провів 20 поєдинків, з яких п'ять на нуль при 21 пропущеному м'ячі.
Насамкінець Лівий Берег підписав колишнього воротаря київського Динамо Дениса Ігнатенка, який напередодні залишив склад "біло-синіх".
Минулого сезону Ігнатенко на полі не з'являвся, але входив до заявки основної команди на матчі УПЛ та єврокубків.
Раніше повідомлялося, що Епіцентр виступатиме на домашньому стадіоні у Кам’янці-Подільському у сезоні УПЛ-2026/27.