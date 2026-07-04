Фланговий нападник представляв київський клуб протягом двох років.
Костянтин Бичек, fc.obolon.ua
04 липня 2026, 11:52
Лівий вінгер Костянтин Бичек на правах вільного агента залишив Оболонь, передає офіційний сайт клубу.
Гравець безкоштовно приєднався до "пивоварів" із Металіста 1925 у липні 2024 року, підписавши розрахований на дві кампанії контракт. За цей час Бичек відзначився двома голами та одним асистом у 38-ми матчах.
Протягом минулого сезону 26-річний українець не порадував уболівальників Оболоні результативними діями.
Нагадаємо, нещодавно "пивовари" оформили трансфер воротаря ЮКСА.