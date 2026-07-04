Україна

Фланговий нападник представляв київський клуб протягом двох років.

Лівий вінгер Костянтин Бичек на правах вільного агента залишив Оболонь, передає офіційний сайт клубу.

Гравець безкоштовно приєднався до "пивоварів" із Металіста 1925 у липні 2024 року, підписавши розрахований на дві кампанії контракт. За цей час Бичек відзначився двома голами та одним асистом у 38-ми матчах.

Протягом минулого сезону 26-річний українець не порадував уболівальників Оболоні результативними діями.

Нагадаємо, нещодавно "пивовари" оформили трансфер воротаря ЮКСА.